РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 дек. Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Лидия Антонова постарается помочь нуждающейся в жилье жительнице Люберец, у которой есть ребенок-инвалид, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Антонова провела прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Прием состоялся в рамках недели, приуроченной к 17-летию партийной организации. К Антоновой обратилась жительница городского округа, у которой есть ребенок-инвалид. Она сообщила, что стоит в общей очереди на получение жилья, но в связи с изменениями в законах хочет встать в очередь для тех, кто имеет первостепенное право на жилище. Женщине даже удалось выиграть суд по данному вопросу в связи с отказом местной администрации.

«Мы проработаем этот вопрос. Я буду решать его совместно с администрацией. Они должны привести веские доказательства того, почему жительнице даже после решения суда отказали в постановке в льготную очередь», – сказала Антонова.