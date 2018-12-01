РИАМО - 1 дек. В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина 3 декабря откроется выставка «Тургенев: французская жизнь русского романа» в честь 200-летия со дня рождения писателя, на ней можно увидеть книги, гравюры, письма и пройти интерактивные тесты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина представляет выставку «Тургенев: французская жизнь русского романа». Вернисаж пройдет 3 декабря в 12:30. Экспозицию посвятили 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Посетители увидят письма, книги, фотографии, гравюры и портреты, французские газеты, мультимедийные объекты. Здесь можно пройти интерактивные тесты на знание творчества писателя», - говорится в сообщении.

Вход на выставку свободный, но нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Экспозиция будет работать в будние дни с 11:00 до 18:00.

«Идея выставки - показать Ивана Тургенева как культурного посланника России в Европе, который первым познакомил зарубежную публику с произведениями современных ему отечественных авторов», - отметила ректор института Маргарита Русецкая.

Сама экспозиция будет состоять из трех разделов «Обеды пяти» (стиль французского кафе), «Русский европеец» (стиль дворянской гостиной) и «Посол от русской интеллигенции» (стиль библиотеки).

Первый раздел экспозиции посвящен многолетней дружбе Ивана Тургенева с французскими писателями. На встречах с Гюставом Флобером, Эмилем Золя, Альфонсом Доде и Эдмоном де Гонкуром они обсуждали книжные новинки, события общественной и политической жизни, вопросы искусства. В доме Флобера и в парижском кафе «Риш» Тургенев говорил о России и знакомил французских писателей с творчеством Пушкина, Гоголя и Толстого.

О Тургеневе как посреднике между Западом и Востоком можно будет узнать в разделе «Русский европеец». Во многом судьбу писателя определила любовь к испанской певице Полине Виардо. Он следовал за ней во время ее гастролей и путешествий, прожив за границей более 20 лет. Его повесть «Дневник лишнего человека» и большая часть рассказов из цикла «Записки охотника» были написаны в Париже и его пригороде.

Третий раздел посвящен вкладу Тургенева в развитие русской словесности, а также его общественной деятельности. Писатель не только знакомил зарубежного читателя с произведениями русской литературы, но и помогал русским писателям и художникам. Его стараниями на европейские языки были переведены произведения Островского, Достоевского и Толстого. А русские читатели благодаря его переводам познакомились со сказками Шарля Перро, стихотворениями Альфреда де Мюссе, Иоганна Вольфганга фон Гете и Джорджа Гордона Байрона.

Писатель участвовал и в создании русской библиотеки-читальни в Париже. Позже ей было присвоено его имя.

Тургенев родился 9 ноября 1818 года в Орле, скончался 3 сентября 1883 года в Буживале, пригороде Парижа. Он известен, как автор рассказа «Муму», романов «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети», цикла рассказов «Записки охотника», повести «Ася». Является классиком русской литературы.