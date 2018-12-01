РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Все желающие могут принять участие в мастер-классе по битбоксу в Подольске, урок проведет член Лиги битбокса в России Владимир Корягин 12 декабря, сообщается в группе «МУ ДТМ СП «Орбита» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаются все желающие на мастер-класс по битбоксу от Владимира Корягина, который состоит в Лиге битбокса России и является участником баттлов от всероссийского сообщества IBeatboxer. Ждем всех желающих 12 декабря в 18:00 в структурном подразделении Дворца творчества молодежи «Орбита» в Подольске на улице Володи Дубинина, 6/29», – говорится в сообщении.



В ходе занятия гостей познакомят с культурой данного музыкального направления и научат делать некоторые звуки, из которых впоследствии можно создавать полноценные композиции.



Битбокс это техника звукоподражания, при которой исполнитель ртом, а иногда при помощи пальцев издает звуки, имитирующие инструментальную музыку.