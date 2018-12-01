РИАМО – 1 дек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в телеграмме его сыну, бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему, сообщает Газета.ru.
«Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца – Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего президента США», - говорится в телеграмме Путина.
Президент РФ отметил, что с теплотой вспоминает, как Буш-старший организовал встречу с ним «в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте» и подчеркнул, что бывший американский лидер много сделал для укрепления сотрудничества между странами.
«Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце и в сердцах моих соотечественников», - добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что Буш-старший проявлял политическую мудрость и дальновидность на одном из важнейших этапов мировой истории.
Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Он умер спустя полгода после смерти жены Барбары Пирс.
Буш-старший был ветераном войны, конгрессменом, директором ЦРУ, президентом США. Во время его правления распался СССР и закончилась холодная война. Он был президентом только один срок, при выдвижении во второй проиграл вторую демократу Биллу Клинтону. Многие американцы вспоминают его природный аристократизм, который, в сочетании с демократичной манерой общения, всегда был фирменной чертой Буша-старшего.
В последние годы жизни экс-лидер США был вынужден передвигаться в инвалидном кресле из-за прогрессирующей болезни Паркинсона
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