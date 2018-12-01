РИАМО - 1 дек. Столичные власти планируют в следующем году возвести две пожарные части в новой Москве, в них будут круглосуточно дежурить до 25 спасателей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В будущем году планируем построить в ТиНАО две пожарные части. В каждой будет новая спецтехника: аварийно-спасательный автомобиль, две автоцистерны и автолестница. Так же, как и в других московских частях, в новых будут круглосуточно дежурить до 25 спасателей», - написал Собянин в Twitter-аккаунте.

В 2019-2021 годах в Москве планируется построить 33 поликлиники, 16 больничных корпусов, шесть подстанций скорой помощи, 30 детских садов и 60 школьных зданий и пристроек к школам. За три года создадут 22 парка и объекта культуры, включая музеи, театры и так далее, 35 объектов спорта и 16 пожарных депо, пожарно-спасательных частей и спасательных станций.