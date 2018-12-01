РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Национальная лига инструкторов впервые проведет в Подольске курсы по подготовке мастеров по горнолыжному спорту и сноуборду, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса «Красная горка» Искандер Сабуров.

«С 27 января по 7 февраля 2019 года на территории ГК «Красная горка» пройдут курсы по повышению квалификации и подготовке инструкторов категории «С» по горнолыжному спорту и сноуборду. Организатором курса является Национальная лига инструкторов, член международной Ассоциации инструкторов ISIA. Курсы впервые организуют в Подольске, на них приедут увлеченные горнолыжники со всей страны. Это отличный повод повысить свою квалификацию и получить новую интересную профессию», – сказал Сабуров.

По его словам, курсы в Подольске могут стать регулярными. Инструкторы ГК «Красная горка» также пройдут на них курсы повышения квалификации.

Национальная Лига проводит курсы инструкторов для тех, кому важно быть профессионалом в своем деле, а также нужны специализированные знания и умения для того, чтобы качественно учить людей кататься на горных лыжах или сноуборде. Чтобы записаться на курсы, необходимо заполнить заявку на сайте НЛИ.