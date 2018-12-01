РИАМО - 1 дек. В Москве и Подмосковье ожидаются снегопады, за сутки может выпасть около 5 миллиметров осадков, что составляет почти 9% от месячной нормы, высота снежного покрова к концу дня составит 6-8 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

В воскресенье зима продолжит наступать по всем атмосферным фронтам. С запада в Московский регион нагрянет фронт окклюзии, связанный с ложбиной североатлантического циклона, из-за чего небо закроют плотные снеговые облака, а температурный фон устремится в свое климатическое русло.

«В течение очередного выходного облачно, временами снег (снег начнется в ночь с субботы на воскресенье, за сутки выпадет около 5 миллиметров осадков, высота снежного покрова к исходу дня подрастет до 6-8 сантиметров). Ночная температура в городе - минус 6 – минус 8 градусов, в Подмосковье - минус 5 – минус 10 градусов, днем в городе - минус 3 – минус 5 градусов, по области - минус 2 – минус 7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - 83-88%. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Норма осадков в декабре составляет 58 миллиметров.