РИАМО - 1 дек. Дома Химок стали доступнее для инвалидов, в рамках реализации губернаторской программы «Доступная среда» 54 входные группы оснастили пандусами для инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В подъезде дома №8 на улице Мичурина специалисты муниципальной управляющей компании установили новый откидной пандус. Также по просьбе жителей было оборудовано крыльцо 8 дома по Ленинскому проспекту.

«За летний период силами предприятия были отремонтированы 54 входные группы и заменены устаревшие пандусы, где это было необходимо. По просьбе жителей, подъезд 8 дома по улице Мичурина оборудовали новым откидным пандусом из оцинкованной стали, толщиной порядка полутора миллиметров. Конструкция получилась легкой и надежной, чтобы жители могли свободно им пользоваться. Более плотный пандус, толщиной три миллиметра, установили на крыльце дома №8 по Ленинскому проспекту», – сказал директор МП «ДЕЗ ЖКУ» Руслан Гаевский.

Кроме того, в этом году муниципальная управляющая компания провела масштабные работы по ремонту многоквартирных домов. Всего было отремонтировано более 29 тысяч квадратных метров цоколей, более 100 кровель, выполнены работы по герметизации швов.

Оставить заявку на проведение работ, либо при аварийной ситуации можно круглосуточно через единый центр обслуживания по телефонам: 8(495)108-37-70, 8(495)108-73-70.