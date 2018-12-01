РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 дек. В подмосковном Королеве открыли монумент советскому инженеру Алексею Исаеву, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Открытие состоялось 30 ноября. Место для памятника выбрали в центре города, в сквере на проспекте Королева.

«В этом (2018 году – ред.) году Алексею Михайловичу Исаеву исполнилось бы 110 лет. Труд почетного гражданина нашего города отмечен множеством наград. Лауреат Государственной премии СССР, он кавалер четырех орденов Ленина. Не менее значимая его заслуга – светлая память и любовь к нему наших горожан. И она обязательно будет передаваться из поколения в поколение», – сказал на церемонии открытия глава города Александр Ходырев.

Кроме того, он наградил юбилейными медалями «80 лет городскому округу Королев» дочь конструктора – Екатерину Исаеву и автора монумента, скульптора – Вячеслава Пилипера.

В торжественной церемонии приняли представители администрации, совета депутатов, общественных организаций городского округа, предприятий научно-промышленного комплекса региона, генеральный директор Конструкторского бюро химического машиностроения Игорь Панин и ветераны градообразующих предприятий.

Исаев советский инженер. Соавтор самолета БИ-1. Изобрел жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.