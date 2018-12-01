РИАМО – 1 дек. Голкипер столичного «Спартака» Александр Селихов резко вступился за капитана команды Дениса Глушакова во время прямого эфира в своем Instagram, сообщает Газета.ru.

Не утихает конфликт вокруг капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, которого фанаты клуба требуют лишить капитанской повязки и вообще убрать из команды.

«30 ноября Глушаков вновь был центральной фигурой в новостях о «Спартаке». Так, за капитана перед болельщиками резко вступился голкипер красно-белых Александр Селихов, только восстановившийся после разрыва связки и еще не выходивший на поле в нынешнем сезоне», - отмечается в материале.

Вратарь вел эфир в своем Instagram и, увидев резкий комментарий одного из подписчиков со стандартным оскорблением в адрес Глушакова, оскорбил фаната в ответ и заявил, что «за Глушака порвет».

В то же время сам Глушаков встречался с детьми в Филатовской больнице и рассказал им о своих кумирах, а также о том, что мечтал играть за свой нынешний клуб с самого детства.

«Я с детства болел за «Спартак», мечтал играть за него. Кумирами были Цымбаларь, Тихонов. Со всеми виделся», - отметил капитан красно-белых.