РИАМО - 1 дек. В ТиНАО на Калужском шоссе грузовая «Газель» столкнулась со стоявшей на обочине другой «Газелью», в результате происшествия один человек пострадал и один скончался, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В ТиНАО на 41-м километре Калужского шоссе произошло столкновение двух автомобилей марки «Газель». Одна из них стояла на обочине. В результате происшествия один человек погиб и еще один пострадал», - сказал собеседник агентства.



Он добавил что сейчас выясняется все обстоятельства произошедшего.