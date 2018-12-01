РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 дек. В отделении партии «Единая Россия» по городскому округу Люберцы состоят свыше 3 тысяч человек, сообщил секретарь отделения, глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В субботу глава округа и депутат Мособолдумы Игорь Коханый провели прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Прием состоялся в рамках недели, приуроченной к 17-летию партийной организации.

«В Люберецком отделении партии «Единая Россия» сейчас состоят 3239 человек и около трех тысяч сторонников. Это большая цифра. Мы уже 17 лет решаем проблемы в городском округе. Решены проблемы разбитых дорог, неукомплектованности школ и детских садов. Сейчас остро стоит проблема экологии, мы работаем совместно с министерством экологии и природопользования Московской области», – сказал Ружицкий.

В городском округе Люберцы проходит неделя приемов граждан депутатами всех уровней, организованная руководством партии «Единая Россия» в связи с 17-летием со дня создания. Приемы проводятся с 26 ноября по 2 декабря. В Люберцах в этот период работает 13 площадок для приема граждан и единственная в регионе мобильная приемная партии.