РИАМО - 1 дек. До 3 декабря вестибюли станции метро Москвы «Алтуфьево» будут поочередно закрываться для ремонта в 22:00, здесь проведут работы по ремонту пассажирской зоны, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 22:00 пятницы, 30 ноября, и до открытия метрополитена в субботу, 1 декабря, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Алтуфьево» (выход к Череповецкой улице). В вечерние часы южный вестибюль продолжит работу в обычном режиме», – отмечается в материале.

Первого и 2 декабря в 22:00 для ремонта будет закрываться южный вестибюль станции (выход к домам 86-91 на Алтуфьевском шоссе). В вечернее время для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться северным вестибюлем станции. Станция «Алтуфьево» возобновит работу в обычном режиме в понедельник, 3 декабря.

Кроме этого, южный вестибюль станции «Речной вокзал» закрыли для ремонта в пассажирской зоне в выходные дни, северный вестибюль станции продолжит работу в обычном режиме.

«С 5:30 утра субботы, 1 декабря, и до начала работы метрополитена в понедельник, 3 декабря, для ремонта в пассажирской зоне будет закрыт южный вестибюль станции «Речной вокзал» Замоскворецкой линии (2) Московского метрополитена (последний вагон из центра, выход к парку Дружбы и автобусам в аэропорт «Шереметьево»). Для входа в метро и выхода в город будет работать северный вестибюль станции», – подчеркивается в сообщении.