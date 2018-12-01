РИАМО - 1 дек. В 2019 году начнутся работы по реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицы в Москве, закончить объект планируется в течение трех лет, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«В начале следующего года мы начнем реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Нормативный срок работ составляет около четырех лет, однако я думаю, мы завершим ее в течение ближайших трех лет», - сказал Хуснуллин.



Он добавил, что в ближайшие годы планируется реконструкция еще восьми транспортных развязок с МКАД.