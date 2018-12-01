РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут прием жителей Подольска на базе общественной приемной 3 декабря с 10:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 3 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием проведут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1 этаж, вход со стороны концертного зала). Попасть на прием можно без предварительной записи. За дополнительной информацией граждане могут обращаться по телефону: 8(496)755-57-00.