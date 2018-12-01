РИАМО - 1 дек. В следующем году в Москве планируют запустить две станции на радиальных направлениях железных дорог, таким образом, завершится интеграция Московского центрального кольца (МЦК) и железной дороги, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В следующем году мы планируем запустить две обновленные станции на радиальных направлениях железных дорог, которые будут максимально приближены к платформам МЦК. Таким образом, завершится интеграция магистралей», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в этом году уже интегрированы четыре станции, что позволит обеспечить пассажирам максимально комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой.

«В этом году уже открыты четыре интегрированные станции. Это «Новохохловская», «Ленинградская», «Окружная» и «Карачарово». На станции «Карачарово» открыта одна платформа, до конца года мы планируем открыть еще две», - добавил Хуснуллин.