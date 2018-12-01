РИАМО - 1 дек. До конца 2018 года в Москве введут в эксплуатацию около 3,5 миллионов квадратных метров жилья, при этом срок реализации проектов в среднем увеличился на год, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По тем объектам, которые строятся в городе, мы видим точно - до конца года ввод объектов по жилью около 3,5 миллионов квадратных метров. Критических задержек мы не видим. Если что-то будет, то будем оперативно принимать меры», - сказал Хуснуллин.



Он отметил, что задержки связаны с изменениями в законе. И многие девелоперы берут большие сроки выполнения, чтобы просто перестраховаться.



«Произошли изменения в законе о долевом строительстве, многие девелоперы, чтобы гарантировано выполнить обязательства перед дольщиками, берут большие сроки реализации своих проектов. Мы видим, что срок реализации в среднем на год увеличился, но это не значит, что они не будут реализованы. Я считаю, что девелоперы просто перестраховываются», - отметил Хуснуллин.