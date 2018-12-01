РИАМО – 1 дек. Входные группы в подъезды домов в городских округах Балашиха, Кашира и Лобня привели в порядок по предписаниям Госжилинспекции Подмосковья, управляющие компании в трех муниципалитетах исполнили предписания инспекторов в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Нарушения в содержании дома №1 по улице Авиарембаза в деревне Федурново Балашихи были выявлены в ходе проверки обращения жителей. Инспекторы выявили, что на входах в подъезды были разрушены бетонные козырьки, а двери неплотно закрывались. Управляющая компания «Жилсервис» устранила нарушения в течение 1,5 месяцев. Однако за нарушение законодательства об энергосбережении ей придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа.

«Неплотный притвор входных дверей означает значительные теплопотери при наступлении холодов. А разрушающиеся подъездные козырьки способствуют доступу влаги непосредственно к несущим конструкциям дома. Управляющие компании должны регулярно проводить их осмотры и оперативно устранять нарушения. Если коммунальщики пренебрегают этой обязанностью – надзорные органы будут заставлять их это делать предписаниями и административными штрафами», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что по причине разрушенных козырьков и неплотного притвора дверей оштрафовали и «УК городского округа Кашира». Проверка Госжилинспекции установила, что входные двери дома №13 по Центральной улице в деревне Каменка находятся в ненормативном состоянии. Управляющей компании пришлось нести административную ответственность, несмотря на замену дверей на новые в трехнедельный срок.

Еще более оперативно отреагировала на требования Госжилинспекции управляющая компания «Монолит-Сервис» из Лобни. Входные двери дома №16 по Текстильной улице были оснащены уплотнительными прокладками на следующий день после выдачи предписания, в результате чего был обеспечен их надлежащий притвор.