РИАМО - 1 дек. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по столичному району Ново-Переделкино задержали 19-летнего приезжего по подозрению в краже из строительной организации имущества на сумму более 400 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию поступило сообщение от представителя строительной компании, который рассказал, что из строительной бытовки, расположенной на территории строящегося объекта на Боровском шоссе, пропали различные строительные инструменты: сварочный аппарат, аккумуляторы для инструментов, наборы ключей, детали для монтажа и другие. Общая сумма ущерба составила свыше 400 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий приезжий», – говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник, который ранее был разнорабочим в вышеуказанной строительной компании, проник в бытовку и похитил строительные инструменты. Затем он их продал, а вырученными средствами от продажи распорядился по своему усмотрению.

Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.