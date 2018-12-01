РИАМО – 1 дек. Европарламент предложил рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с российской стороной, сообщает Газета.ru.

Соглашение предлагают заменить на точечное сотрудничество с Россией по тем темам, которые представляют «взаимный интерес». Проект «Северный поток - 2» повышает зависимость Евросоюза от газа из России, и это угрожает единому энергетическому рынку ЕС.

«Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — говорится в сообщении.

Россия, тем не менее, останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем.

Также в Европарламенте предложили прекратить действие программ, которые позволяют иностранцам из третьих стран получать за инвестиции «золотые паспорта» ЕС. В частности, иностранные инвесторы на данный момент могут получать паспорта Кипра.