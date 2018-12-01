РИАМО - 1 дек. Труп женщины без определенного места жительства с ножевым ранением ягодицы нашли на востоке столицы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он отметил, что 29 ноября в 23:51 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица 2-я Энтузиастов, дом 5А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением правой ягодичной области обнаружен труп женщины 1972 года рождения, в Москве БОМЖ, смерть которой наступила около четырех часов назад», – сказал собеседник агентства.

По его словам, 30 ноября в 00:05 сотрудниками полиции задержан мужчина 1969 года рождения, бомж, который изобличен в том, что в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес погибшей указанное ранение, от которого она скончалась.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не осторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.