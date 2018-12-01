РИАМО – 1 дек. Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Светлана Выборова провела заседания двух штабов по подготовке и организации централизованного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором в городских округах Кашира и Ступино, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В совещаниях участвовали руководители органов местного самоуправления: заместитель главы городского округа Кашира Алексей Спасский и начальник управления ЖКХ администрации городского округа Ступино Михаил Гуркин, представители МособлЕИРЦ, административно-технического надзора, местных отделений Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководство ООО «Каширский региональный оператор».

«Коммунальная услуга по обращению с ТКО вводится взамен услуги по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов, которая сейчас включена в состав коммунальной услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. С момента введения платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО из ставок за содержание общего имущества будут исключены расходы за сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов», – сказала Выборова.

В зону деятельности Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами входят городские округа Луховицы, Кашира, Ступино, Зарайск, Котельники, Домодедово, Лыткарино, Дзержинский, Ленинский муниципальный район и горокруг Коломенский. Статус регионального оператора присваивается сроком на 10 лет.