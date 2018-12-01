РИАМО - 1 дек. После реконструкции спортивный комплекс «Олимпийский» в столице сохранит свою спортивную функцию, на сегодняшний день идет разработка концепции работ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день идет подготовка концепции. Спортивный комплекс «Олимпийский» не потеряет своих спортивных функций, это точно. Будет обновлен еще один спортивный комплекс в Москве», - сказал Хуснуллин.

Концепцией предусмотрены оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисный центр. Приступить к реализации проекта спорткомплекса владельцы смогут уже в 2019 году.