РИАМО - 1 дек. К 2021 году на Воробьевых горах в Москве планируют завершить работы по созданию спортивного кластера, там появятся горнолыжные склоны, веревочный парк и парк для скалолазания, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Первая в столице канатная дорога открылась для пассажиров 27 ноября и первый месяц работает бесплатно. Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). На дороге есть 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

«Канатная дорога соединяет спортивный кластер «Лужники» со спортивным кластером «Воробьевы горы». Там будут горнолыжные склоны, в этом году, кстати, будет проходить два международных соревнования по горнолыжным видам спорта - по слалому и по сноуборду. Будут построены лыжные трассы, будет построен веревочный парк, парк для скалолазания. Это будет большой спортивный кластер. В 2020 году основные работы будут сделаны, будет дополнительное благоустройство, будет построен эскалатор со станции «Воробьевы горы». Мы надеемся, что в 2020 году это будет сделано, часть работ может быть перейдет на 2021 год», - сказал Хуснуллин.



Он добавил, что на Воробьевых горах также планируется построить два трамплина, один из которых подходит под международные стандарты. Сейчас идет его проектировка и к 2020 году он будет построен полностью.