РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 дек. Жительница подмосковных Люберец пожаловалась главе горокруга Владимир Ружицкому на неправильно рассчитанную сумму в платежной квитанции за коммунальные услуги, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Ружицкий и депутат Мособолдумы Игорь Коханый провели прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Прием состоялся в рамках недели, приуроченной к 17-летию партийной организации.

«В прошлом месяце счет за оплату коммунальных услуг составил 4565 рублей, Получила новый счет вчера – там уже 11,9 тысячи рублей. Мои показания холодного и горячего водоснабжения переставили местами», – сказала жительница муниципалитета.

Она добавила, что просит разобраться в данном вопросе.

«Мы все зафиксировали, я дам поручение. С платежками разберутся, почему такие цифры вышли», – заявил глава городского округа.