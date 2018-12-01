РИАМО - 1 дек. Хоккей в Москве развивается с каждым годом, в частности, в городе функционирует 16 спортивных школ, в которых обучаются более 4 тысяч детей, кроме этого, в столице действует несколько любительских лиг, объединяющих людей разных возрастов и профессий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.

«По данным на 1 сентября этого года, во всех школах Москомспорта занимаются более 4 тысяч человек. С ними работают около 150 тренеров. В Москве было четыре или пять школ. Основные — ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив». При них были Ледовые дворцы, куда, естественно, шел большой поток желающих. Сейчас хоккею уделяется много внимания на уровне всей страны и города», - отметил генеральный директор физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы» Сергей Бабинов.

Он добавил, что в Москве работают 16 спортивных школ только по хоккею, при каждой есть Ледовый дворец. Хоккей развивается, его любят, дети хотят заниматься.

Бабинов отметил, что в столице много возможностей для тех, кто не занимается хоккеем профессионально, но очень хочет играть. В городе действует несколько любительских лиг, объединяющих людей разных возрастов и профессий.

Например, есть Любительская лига, Объединенная московская лига. Также есть Ночная хоккейная лига, где играют непрофессионалы старше 40 лет, которые никогда не занимались в спортивных школах. Это проект президента России, в нем принимают участие до тысячи команд со всей страны. Соревнования проходят в разных регионах, финал проводится в Сочи.

По его словам, в столичных любительских командах играют люди разных возрастов, в том числе и старшего поколения. Есть коллективы, участникам которых больше 60 лет. И как в любой командной игре, результат игры зависит от слаженности и совместной работы.

Кроме этого, в городе проходят матчи на Кубок Москвы, за который борются юные спортсмены в двух возрастных категориях. Также департамент спорта Москвы ежегодно проводит более 30 детских дворовых турниров по хоккею, один из самых популярных среди них — «Золотая шайба».

«Золотая шайба» — массовый всероссийский хоккейный турнир среди детских команд с полувековой историей. Его инициатором и вдохновителем стал знаменитый советский тренер Анатолий Тарасов. В разные годы в нем принимали участие ныне великие хоккеисты, в том числе Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Вячеслав Фетисов и другие. Уверен, что для многих ребят «Золотая шайба» — начальная ступень в их профессиональной карьере», — сказал руководитель департамента спорта Москвы Николай Гуляев.