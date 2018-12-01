РИАМО - 1 дек. Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» завершится в 2020 году, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Китайская компания China Railway Construction Corporation ведет работы по строительству станций «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе».
Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.
Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.
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