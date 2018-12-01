РИАМО - 1 дек. Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» завершится в 2020 году, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Темпы работ нормальные. На этом участке уже работают четыре тоннелепроходческих щита. Все щиты поставлены китайской компанией CRCC, через две неделе будут задействованы все пять щитов. Мы надеемся, что к концу 2020 года этот участок будет построен и запущен с пассажирами», - сказал Хуснуллин.

Китайская компания China Railway Construction Corporation ведет работы по строительству станций «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе».

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.

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