РИАМО - 1 дек. На игре в Москве клубов «Спартак» и «Рапид», в котором хозяева уступили со счетом 1:2, присутствовали 20,7 тысячи зрителей, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В среднем, 21,4 тысячи зрителей посетили домашние матчи «Спартака» в Лиге Европы УЕФА 2018/19. По этому показателю «Спартак» входит в топ-25 команд, выступающих в Лиге Европы, опережая «Краснодар» (21 293) и уступая «Зениту» из Санкт-Петербурга (45 443)», – отмечается в материале.

По результатам матча «Спартак» занимает четвертое место в группе, набрав 5 очков после 5 туров.

В последнем туре 13 декабря «Спартак» играет в Испании с «Вильярреалом» за выход в весеннюю стадию Лиги Европы.