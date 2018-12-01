РИАМО - 1 дек. Северный вестибюль станции «Черкизовская» закрыли для ремонта в пассажирской зоне до 5 декабря, южный вестибюль станции продолжит свою работу без изменений, сообщается на сайте столичной подземки.

«Северный вестибюль станции «Черкизовская» (первый вагон из центра, выход к автостанции «Черкизовская») Сокольнической линии (1) Московского метрополитена закрыли для пассажиров с 5:30 четверга, 29 ноября до открытия метрополитена в среду, 5 декабря. Для входа в метро и выхода в город будет работать южный вестибюль станции», – говорится в сообщении.

Ремонт необходим для обновления конструкций лестничных маршей, замены облицовки стен и пола в подуличном переходе, обновления инженерных коммуникаций.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты. Узнать о других ограничениях, связанных с ремонтом, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов»», – заключается в материале.