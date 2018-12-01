РИАМО - 1 дек. В Москве этой зимой для горожан откроют более 1,5 тысяч катков, из них свыше 200 – с искусственным льдом, также в городе продолжают работать над созданием трасс с искусственным напылением снега, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Зимний отдых для города традиционно стал достаточно широким мероприятием. Но каждодневный отдых для москвичей очень важен, поэтому по решению мэра столицы Сергея Собянина, где-то примерно 6 лет назад, в каждом районе были организованы небольшие катки. <…> В целом по городу у нас катков с искусственным льдом более 200», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в этом году в местах массового пребывания населения открываются пять новых катков, например, в парке «Митино», парке имени Святослава Федорова, Нагатинском затоне и Братеевской пойме.

«Сейчас все катки с искусственным льдом работают, принимают москвичей для отдыха», - уточнил заммэра.

Бирюков добавил, что власти столицы продолжают работу над созданием трасс с искусственным напылением снега, например, в этом году впервые заработает трасса в парке 850-летия Москвы, ее протяженность составляет порядка 7 километров, и будет она работать до марта.

Всего в зимний сезон 2018-2019 годов будут работать 3818 объектов. Из них 1640 универсальных площадок для зимних видов спорта, 1431 каток с естественным и искусственным льдом, 49 горнолыжных склонов, мест катания на тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, 384 лыжные трассы, 264 ледяные горки и снежных городков, 50 мест для моржевания.

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