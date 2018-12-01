РИАМО - 1 дек. В Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют сильный снегопад 2 декабря, температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уже в первую зимнюю ночь погода в центре России продемонстрировала свой суровый лик. А в воскресенье представит еще один зимний атрибут: снегопады. Они будут связаны с приближением атмосферного фронта.

«Днем снег от умеренного до сильного будет идти в большинстве областей (Центрального федерального – ред.) округа. Лишь на западе и северо-западе, в Тверской и Смоленской областях, – снег небольшой. Морозы заметно ослабеют. <…> В Москве и области – минус 6-11, днем температура сохранит отрицательные значения и составит от 3 до 8 мороза», – говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о сильном снеге и гололедице в ночь на 2 декабря.