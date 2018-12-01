РИАМО – 1 дек. В Рузском городском округе подвели итоги выборов в молодежный парламент, в него вошли 15 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Выборы в молодежный парламент прошли в городском округе 29 ноября.

«В новый состав молодежного парламента пошли 15 человек: Шестаков Степан, Дадян Мариета, Шилова Александра, Любин Даниил, Коростылев Максим, Короткова Виктория, Джумакова Ксения, Ашуркова Анжелика, Красанов Дмитрий, Лозиков Станислав, Разумный Илья, Каторгина Анна, Фатеева Анастасия, Куденко Владислав, Чарушников Арсений», – отмечается в материале.

Молодежный парламент сформирован в целях создания условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь и содействия формированию осознанной и активной гражданской позиции у молодежи, проживающей на территории Московской области. Молодежный парламент действует как постоянный общественный совещательный и консультативный орган представителей молодежи.

«Молодежь учится парламентаризму, причем не в теории, а сразу на практике, это очень важно. Ведь через какое-то время эти люди придут во власть и будут сами управлять. И этот опыт – большой плюс не только для них, но и для всего общества», – сказал председатель совета депутатов Рузского городского округа Сергей Макаревич.