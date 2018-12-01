РИАМО – 1 дек. Министерство обороны России разместило в Сети кадры с испытаний новой ракетной системы ПРО на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, сообщает Газета.ru.

«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Эта система ПРО предназначена для защиты «от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства».

Также в субботу военное ведомство развернуло в Мордовии радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер», которая может отслеживать гиперзвуковые ракеты на удалении в 3 тысячи километров.