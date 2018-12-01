РИАМО - 1 дек. Неизвестный украл автомобиль Land Rover Range Rover Evoque от дома в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи, материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тридцатого ноября в 09:11 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1971 года рождения с заявлением о том, что с 23:00 29 ноября до 08:50 30 ноября от дома в микрорайоне Павлино горокруга Балашиха неизвестный похитил ее автомашину Land Rover Range Rover Evoque 2012 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».