РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 дек. Студенты филиала «Котельники» университета «Дубна» в 2018 и 2019 годах посетят предприятия горокруга с экскурсиями, сообщается в Instagram-аккаунте отдела экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства администрации муниципалитета.

«В городском округе Котельники запускается цикл экскурсий для учащихся. Студенты филиала «Котельники» университета «Дубна» в течение 2018-2019 годов побывают на предприятиях города, осуществляющих деятельность в разных отраслях, начиная с производства продуктов общественного питания, заканчивая производством продукции для строительства», – отмечается в сообщении.

По вопросам организации экскурсий необходимо обратиться по телефону: 8(916)302-44-24 или по электронной почте: msb-kotelniki@mail.ru.