РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Учащиеся и педагоги из школ Балашихи 9 декабря в рамках краеведческого похода посетят старинный храм преподобного Сергия Радонежского в деревне Алмазово, сообщила «РИАМО в Балашихе» руководитель мероприятия Ольга Трунина.

В мероприятии примут участие представители гидрометеорологического техникума в Кучине, ученики и педагоги из творческих объединений школ №№17 и 29, воскресных школ Богородицерождественского храма, храма Новомучеников, храма Саввы Сторожевского.

«Туристско-краеведческий поход из храма Рождества Богородицы в Трубецком в деревню Алмазово Щелковского района Московской области будет проведен 9 декабря. Сбор на территории Богородицерождественского храма в 10:00. Общая продолжительность мероприятия – 7 часов. Маршрут составит чуть более 10 километров. В программу входит посещение храма преподобного Сергия Радонежского», – сказала Трунина.

Она добавила, что к участию в походе приглашаются учителя и ученики общеобразовательных школ и члены их семей, пастыри и прихожане храмов, воспитанники воскресных школ, и все желающие. Заявку можно подать не позднее 5 декабря.

Участники похода не только посетят старинный храм в Алмазово, каждая группа туристов самостоятельно приготовит обед в котелках и освоит немало полезных туристических навыков, которые потом пригодятся в быту.

Подать заявку и задать вопросы по необходимому для туристско-краеведческого похода снаряжению и инвентарю необходимо руководителю Ольге Труниной в личном сообщении на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Для всех участников туристических кружков запись на занятиях.