РИАМО - 1 дек. На территории Московской области в ночь на 2 декабря ожидается сильный снег, гололедица и ветер с порывами до 11 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 2 декабря на территории Московской области ожидается снег, местами сильный, местами гололедица, ветер до 11 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При сильном снеге водителям рекомендуют воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, машину поставить в гараж, при отсутствии гаража припарковать вдали от деревьев. Также при непогоде возможно отключение электроэнергии.

Пешеходам на улице рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач), остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», - добавляют спасатели.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными при гололедице. Неопытным водителям нужно воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

«При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения. Будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах», - заключается на сайте.