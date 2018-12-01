РИАМО - 1 дек. Глава Apple Тим Кук в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает Газета.ru.

«Служба определяла жизнь президента Джорджа Буша-старшего, и он научил нас всех лидерству, самопожертвованию и достоинству. Мы посылаем наши глубочайшие соболезнования семье Буша», - написал Кук.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты потеряли великого гражданина.

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Он умер спустя полгода после смерти жены Барбары Пирс.

Буш-старший был ветераном войны, конгрессменом, директором ЦРУ, президентом США. Во время его правления распался СССР и закончилась холодная война. Он был президентом только один срок, при выдвижении во второй проиграл вторую демократу Биллу Клинтону. Многие американцы вспоминают его природный аристократизм, который, в сочетании с демократичной манерой общения, всегда был фирменной чертой Буша-старшего.

В последние годы жизни экс-лидер США был вынужден передвигаться в инвалидном кресле из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.