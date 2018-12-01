РИАМО - 1 дек. Глава Apple Тим Кук в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает Газета.ru.
«Служба определяла жизнь президента Джорджа Буша-старшего, и он научил нас всех лидерству, самопожертвованию и достоинству. Мы посылаем наши глубочайшие соболезнования семье Буша», - написал Кук.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты потеряли великого гражданина.
Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Он умер спустя полгода после смерти жены Барбары Пирс.
Буш-старший был ветераном войны, конгрессменом, директором ЦРУ, президентом США. Во время его правления распался СССР и закончилась холодная война. Он был президентом только один срок, при выдвижении во второй проиграл вторую демократу Биллу Клинтону. Многие американцы вспоминают его природный аристократизм, который, в сочетании с демократичной манерой общения, всегда был фирменной чертой Буша-старшего.
В последние годы жизни экс-лидер США был вынужден передвигаться в инвалидном кресле из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
We have lost a great American. Service defined President George H.W. Bush’s life, and he taught all of us about leadership, sacrifice and decency. We send our deepest sympathies to the Bush family.— Tim Cook (@tim_cook) 1 декабря 2018 г.
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