РИАМО - 1 дек. В доме в деревне Стрелково подмосковного Подольска обнаружен труп местной жительницы с ножевыми ранениями живота и шеи, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тридцатого ноября в 13:33 в доме в деревне Стрелково горокруга Подольск с ножевым ранением брюшной полости и резаной раной шеи обнаружен труп женщины 1968 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержан мужчина 1965 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.