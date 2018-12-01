РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В Подольске члены юнармейского отряда «Гвардейцы» школы №25 расчистили от снега территорию детского сада в рамках акции «Тропинка к дому», сообщается в группе «ВПК «Гвардейцы» 25» в соцсети «ВКонтакте».



«Ребята из школы №25 помогли навести порядок на территории детского садика №56 «Рябинка» 30 ноября. <…> В этом (2018 году – ред.) году мы решили немного видоизменить традиционную акцию «Тропинку к дому» и расширить список добрых дел. Особое внимание уделим помощи дошкольным учреждениям и местам проживания людей, которые ограничены в движении», – говорится в сообщении.

Юнармейский отряд «Гвардейцы» взял шефство над детскими садами №№56 «Рябинка» и 66 «Пчелка». Выбор не случаен – выпускники этих детсадов в настоящее время являются гвардейцами школы. В акции приняли участие Виктория Ветеркова из 11 «А», Анастасия Аралина из 10 «А», Даниил Журавлев из 9 «Б», Дима Гаврилов, Сергей Масленников и Иван Лунько из 9 «Б», Вика Кондратьева и Настя Лутонина из 8 «А», Лилия Есаян из 7 «В», Дарья Лунько из 6 «Б».