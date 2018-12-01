РИАМО - 1 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в субботу отменили и задержали более 20 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задерживаются пять рейсов. В «Домодедове» задержаны четыре рейса, еще семь отменены. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются пять рейсов.

Согласно онлайн табло аэропорта «Жуковский», в данной воздушной гавани отменен один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.