РИАМО - 1 дек. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием и поблагодарил их за кропотливый труд и преданность избранному делу, сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю вас со 100-летием легендарного ЦАГИ. Основанный настоящим русским гением Николаем Егоровичем Жуковским, институт объединил ярких представителей инженерной, конструкторской школы, творцов науки, новаторов, которые стремились заглянуть за горизонт. Благодаря их подвижничеству ЦАГИ вырос в мощный интеллектуальный, исследовательский центр, один из флагманов отечественного авиапромышленного комплекса», – говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что вековой юбилей – это замечательный повод вспомнить ветеранов Центрального аэрогидродинамического института и, конечно, отдать дань уважения тем, кто сегодня бережно хранит и обогащает заложенные ими традиции, участвует в создании боевых и гражданских самолетов, проводит уникальные теоретические и прикладные изыскания, работает над перспективной техникой, которая определит будущее российской авиации и космонавтики на десятилетия вперед.

«Благодарю вас за кропотливый труд, преданность избранному делу и Отечеству. За то, что ЦАГИ продолжает держать высокую профессиональную планку. Уверен, что ваш коллектив будет и впредь способствовать укреплению научно-технического потенциала страны, внесет свой вклад в прорывное развитие России. Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего», – добавил глава государства.

Основатель ЦАГИ – профессор Императорского технического училища и Московского государственного университета Николай Егорович Жуковский – обладал очень глубокими познаниями в высшей математике и инженерных науках. В 1918 году студенты и ученики Жуковского сумели убедить его обратиться к новым властям с предложением о создании в Советской России комплексного научного центра. Инициатива была поддержана и 1 декабря 1918 года Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) начал работу.

В 1994 году указом президента Российской Федерации ЦАГИ получил статус Государственного научного центра. Символично, что документ о регистрации имеет №1.

За большой вклад в развитие авиационно-космической науки и техники ЦАГИ награжден орденами Трудового Красного Знамени (1926 год), Красного Знамени (1933 год), орденом Ленина (1945 год), почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1968 год), орденом Октябрьской Революции (1971 год). В 1998 году ЦАГИ объявлена благодарность президента Российской Федерации.

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