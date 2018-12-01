РИАМО - 1 дек. На фитосанитарном контрольном посту в подмосковном Солнечногорске в срезах цветов эустомы из Израиля обнаружили табачную белокрылку, цветы уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика» 25 ноября 2018 года при досмотре срезов цветов эустомы происхождением Израиль был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.). Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов эустомы уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность. Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80 % урожая.