РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Проектные работы по благоустройству Старого Симферопольского шоссе в Подольске планируют завершить в апреле будущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Заседание штаба по благоустройству Старого Симферопольского шоссе прошло 30 ноября в местной администрации. Его участниками стали специалисты комитета по строительству и архитектуре, сотрудники управления потребительского рынка, представители комитета имущественных и земельных отношений, комитета по дорожному хозяйству и транспорту, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, работники РУАД «Домодедовский» ГБУ МО «Мосавтодор» и отдела ГИБДД УМВД России по горокругу и другие.

«Проектные работы по благоустройству шоссе должны быть готовы в апреле 2019 года. Полностью проект планируется реализовать в декабре следующего года. На сегодняшний день проведен комплексный и детальный анализ всех территорий, прилегающих к трассе регионального значения. Проработан каждый участок на предмет нахождения на нем объекта недвижимости, объекта капитального строительства, сооружений и построек, их принадлежности, внешнего вида, благоустройства прилегающей территории, а также принадлежности самих земельных участков, в том числе без застройки», – говорится в сообщении.

Участникам рабочей встречи представили фотопрезентацию проведенного анализа. Кроме того, члены штаба детально обсудили «дорожную карту», состоящую из 57 пунктов, а также высказали свои замечания и пожелания по благоустройству территории вдоль Старого Симферопольского шоссе.

Заседания штаба проводятся еженедельно. По поручению главы муниципального образования составлена дорожная карта, в которой разработаны мероприятия по всему комплексу работ.

Старое Симферопольское шоссе представляет собой магистраль регионального значения. Оно размещено на площади 24,4 гектар в границах Подольска и имеет длину 22 километра. Шоссе включает в Подольске проспект Юных Ленинцев, проспект Ленина, улицу Большую Серпуховскую, в микрорайоне Климовск – улицы Симферопольскую и Климовскую, в микрорайоне Львовский – улицу Московскую.