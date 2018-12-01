РИАМО - 1 дек. Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса», сообщает Газета.ru.



«Авторы ролика, в частности, называют модель нового сверхскоростного перспективного боевого вертолета «революционным проектом» и сообщают, что его скорость должна будет превышать 400 километров в час», – говорится в сообщении.



Демонстрируемая на видео 3D-модель имеет традиционную для машин «Камова» соосную систему расположения несущих винтов, а также крылья.

Ранее российская армия попала в тройку сильнейших в мире.