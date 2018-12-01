РИАМО - 1 дек. В Подмосковье и Москве на субботу и 2 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и обледенений, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 субботы.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Калужской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областей.

В Подмосковье и Москве в субботу будет облачно, без осадков, местами ожидается гололедица. В ночь на воскресенье будет минус 9-7 градусов, днем – минус 7-5. Днем ожидается снег и гололедица. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

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