РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из дачных домов в поселке Выползово, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В оперативно-дежурную смену 30 ноября 2018 года в 23:24 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок Выползово. Пожарные ликвидировали возгорание в 02:25 (1 декабря – ред.). Пострадавших нет», – сказал сотрудник.

Всего в ликвидации возгорания принимали участие три единицы техники и девять человек из личного состава.