РИАМО - 1 дек. С субботы по 15 января 2019 года дети в возрасте до 14 лет могут ездить на аэроэкспрессах за 1 рубль, сообщается на сайте компании «Аэроэкспресс».

Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях «Аэроэкспресс».

«Период проведения акции мы выбрали не случайно – это предпраздничные дни, в школах начинаются новогодние каникулы. В это время традиционно увеличивается количество пассажиров, путешествующих с детьми. В связи с этим в этом (2018 году – ред.) году мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей семьей – проезд для юных пассажиров в возрасте до 14 лет включительно всего за 1 рубль», – сказала генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Она напомнила, что для детей до пяти лет проезд в стандартном классе «Аэроэкспресс» всегда является бесплатным при условии предъявления документа, удостоверяющего возраст ребенка.

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