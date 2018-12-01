РИАМО - 1 дек. Спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на известие о смерти 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, свое обращение он разместил в Twitter, сообщает Газета.ru.



Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Он умер спустя полгода после смерти жены Барбары Пирс.



«Умер Джордж Буш. Последний глава государства, который воевал во 2-й мировой (с 41 по 45-й, с 17 лет вместо колледжа, летчик). Спасибо деду за победу», – написал Уткин.

Буш-старший был ветераном войны, конгрессменом, директором ЦРУ, президентом США. Во время его правления распался СССР и закончилась холодная война. Он был президентом только один срок, при выдвижении во второй проиграл вторую демократу Биллу Клинтону. Многие американцы вспоминают его природный аристократизм, который, в сочетании с демократичной манерой общения, всегда был фирменной чертой Буша-старшего.



В последние годы жизни экс-лидер США был вынужден передвигаться в инвалидном кресле из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.