РИАМО - 1 дек. Завершено финальное голосование конкурса «Великие имена России», в Москве выбрали имена для трех аэропортов столичного авиаузла «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», сообщается на сайте конкурса.

«Финальное голосование завершено. Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», – говорится в сообщении.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1».

В выборе имени для аэропорта «Шереметьево» проголосовало около 96,8 тысячи человек, больше всего голосов отдали за Александра Пушкина (39%). Более 130,7 тысячи человек выбирали имя для аэропорта «Внуково», большинство проголосовало за Сергея Королева (43%). Также более 155,5 тысяч голосов отдали за выбор имени для аэропорта «Домодедово», больше всего проголосовали за Михаила Ломоносова (53%).